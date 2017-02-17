В Старо-Паново дважды за утро тушили один и тот же дом

Пожарные Петербурга два раза выезжали на тушение пожара по одному и тому же адресу утром 17 февраля. Обошлось без пострадавших.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, первый сигнал о возгорании в частном доме №172 по Таллинскому шоссе в поселке Старо-Паново поступил 17 февраля в 02:45. В двухэтажном частном доме размером 10 на 10 метров обгорела обстановка первого этажа на площади 10 квадратных метров. В 03:01 пожар потушили.

А в 09:22 пожарных снова вызвали тушить огонь. На этот раз горела обстановка второго этажа на площади 50 квадратных метров. С огнем справились в 10:16.