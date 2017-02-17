Путин видит положительную динамику в экономике

Глава государства 17 февраля собрал в Ново-Огарёве совещание по экономическим вопросам. Путина порадовала рекордно низкая инфляция и положительная динамика в промышленности.

Как сообщает пресс-служба Кремля, президент России собирает чиновников на подобное совещание уже второй раз с начала года, чтобы "понимать эти тенденции, оценить их и спланировать свою работу".

"Мы в целом видим положительную динамику в экономике. Итоги прошлого года – сейчас уже подошли практически все основные показатели по прошлому году – оказались лучше, чем мы ожидали. Снижение ВВП, по последним данным, составило 0,2 процента, хотя прогнозы были, как я уже сказал, хуже, а промышленное производство увеличилось на 1,1 процент, – отметил Путин. – Добавлю, что в прошлом году удалось добиться и рекордно низких темпов инфляции – 5,4 процента. Это лучше, чем мы прогнозировали. Мы думали, что она будет самой низкой – шесть процентов, 6,1 [процента], оказалось – 5,4 [процента]. В этом году устойчивое снижение инфляции продолжается. В феврале показатель в годовом выражении пробил психологическую отметку в пять процентов, стал ниже – на 13 февраля это уже 4,72 процента".

Президент также заявил о том, что в России восстанавливается и деловая активность, растёт так называемый индекс предпринимательской уверенности. "Безусловно, нужно поддержать все эти позитивные тенденции и позитивный настрой бизнеса, создать предсказуемые экономические и финансовые условия для его работы", – отметил Путин.

"Сейчас крайне важно найти сбалансированные решения, которые позволят обеспечить дальнейшее снижение инфляции, развитие отечественного производства, промышленности, сельского хозяйства, что в свою очередь должно способствовать восстановлению роста реальных доходов граждан России. Особо подчеркну – это один из ключевых приоритетов нашей политики – и экономической, и социальной", – резюмировал президент.