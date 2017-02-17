Керри уходит учительствовать

Бывший госсекретарь США Джон Керри будет курировать новую программу в Йельском университете, которая посвящена решению глобальных проблем.

Как 17 февраля сообщает Ассошиэйтед Пресс, в следующем учебном году в Йельском университете Керри будет вести семинар и работать с учеными по вопросам государственного устройства и проблемам авторитаризма, экстремизма и изменения климата.

Президент Йельского университета Питер Саловей считает, что образовательная инициатива Керри может помочь в разработке новых политических идей.

Стоит отметить, что Джон Керри, работавший Госсекретарем США во время второго президентского срока Барака Обамы, является выпускником Йельского университета.