Крестный ход с бизнес-подходом

К крестному ходу вокруг Исаакия присоединятся силовое крыло РПЦ и футбольные фанаты. Им активно помогает церковный бизнесмен c эстонским удостоверением личности.

Утром 19 февраля сторонники передачи Исаакиевского собора церкви выйдут на новый крестный ход. В прошлый раз для привлечения масс была использована разнарядка митрополита Варсонофия, и ее оказалось недостаточно. Для воскресного шествия привлечены нашумевшее движение «Сорок сороков», знамена с символикой «Зенита» и бросивший якорь в стране Евросоюза епархиальный деятель. Визуальный призыв, обращенный к петербуржцам, не оставляет выбора: ты либо за Исаакий в составе РПЦ, либо гомосексуал.

Увлекательным перетягиванием каната сторонники и противники передачи Исаакия церкви занимаются с 28 января. Митинг на Марсовом поле (тех, кто против) собрал несколько тысяч человек. 12 февраля ответ был дан в виде крестного хода вокруг Исаакия. Судя по появившимся в СМИ документам, по благословению митрополита Варсонофия в двести приходов епархии разослали разнарядку (по одному хоругвеносцу и пять прихожан с каждого), но наблюдался явный недобор.

Тем же днем поборники музейного статуса Исаакия нанесли еще один удар. Тысячи человек окружили собор тройным кольцом. По мероприятиям 2:1, количественно – победа противников храма за явным преимуществом.

Согласно тому же циркуляру Варсонофия, у церкви оставалось право на ответ. На 19 февраля снова намечен крестный ход.

14 февраля привлечением аудитории занялось петербургское отделение общественного движения «Сорок сороков» (СС):

«Призываем всех верных чад Русской Церкви прийти… Благословляется воинская форма, знаки отличия, награды, за исключением политической символики».

В петербургской группе СС состоит меньше 300 человек, и призыв не тронул массы. 16 февраля активисты применили визуализацию. Разместили красочный постер, не оставляющий петербуржцам выбора. Либо за Исаакий под РПЦ, и тогда ты петербуржец. Либо – не такой.

К распространению подключились старшие товарищи. Страница головного движения СС имеет почти 20 тысяч подписчиков.

«Сорок сороков» возникло в июне 2013 года под программу РПЦ о насаждении в Москве храмов шаговой доступности. План предусматривал строительство двухсот церквей. Жители неоднократно бунтовали, по мнению священников в них говорили бесы. Для учреждений культа отдавались, в том числе, парковые зоны. И помощь СС пришлась кстати.

Воцерковление околофутбола

Координатором движения является Андрей Кормухин. В одном из интервью сообщил, что видел Серафима Саровского (святой умер в 1833 году). Яркий защитник традиционных ценностей. Многодетный отец (чего не скрывает). В июне 2013 года у Госдумы агрессивная молодежь избивала участников протеста против закона о гей-пропаганде. В паре налетчиков блогеры, сравнив снимки семейства Кормухина, узнали его сыновей.

«Сорок сороков» притягивает бывших и действующих футбольных хулиганов. Симпатии к СС не скрывает экс-лидер крупнейшей спартаковской группировки «Фратрия» Иван Катанаев, посидевший в свое время в камере в Петербурге. На мероприятиях движения замечен еще один культовый персонаж околофутбола – Василий «Киллер» Степанов. Он снялся в недавнем фильме BBC «Russia’s Hooligan Army», сообщив на камеру:

«Чувство адреналина… если ты его поймал, то находишься на пике Эвереста и можешь все сделать. Это можно сравнить с оргазмом, это фантастика. Когда случились марсельские события, я находился на даче. Я хотел бы оказаться в Марселе, когда сто пятьдесят спартанцев, болельщиков, хулиганов со всей России «таращили» этих пердей английских. Я очень там хотел быть... В том состоянии, в котором находится английский околофутбол, находится и вся ваша западная культура и цивилизация. То есть в глубокой помойке».

Считается, что патриарх Кирилл покровительствуе т СС. Во всяком случае, в феврале 2015 года он лично поздравлял Кормухина с 45-летием, подарив икону Николая Чудотворца.

"Святейший патриарх поблагодарил нас за деятельность по защите новых строящихся храмов и попросил крепить и умножать ряды нашего движения", – цитировал «Интерфакс» Кормухина.

В СС состоят профессиональные спортсмены – боксеры, пауэрлифтеры, бойцы смешанных единоборств. Они всячески открещиваются от ультправых взглядов, но Сеть знает многое. Например, активист СС Александр Бородин на своей странице в соцсети запечатлен в футболке с символикой «Ку-клус-клана».

Часть фанатской среды Петербурга тоже не осталась в стороне от крестного хода. Флаги с хоругвями смешает «Невский фронт» – детище одного из лидеров фанатского движения «Зенита». Сейчас Александр «Шумахер» Алеханов депутатствует в купчинском муниципалитете, развивает детский спорт и радеет за общественную безопасность. Из недр «фронта» произросли югенд Невского района – добровольная дружина, в рядах которой замечены почитатели околофутбола и нацистского символизма. Их активность порой доводит до стычек с полицией и запрета на посещение международных матчей.

Епархиальный бизнесмен

От Санкт-Петербургс кой епархии право РПЦ на Исаакий активно отстаивает Владимир Дервенев. В феврале 2016 года он возглавил едва созданный паломнический отдел, до этого руководил сектором церковно-аналити ческого центра. На фотографиях часто появляется в церковной одежде.

Трудно определить ключевое кредо Владимира Алексеевича. Его биографам будет столь же непросто, как Кирпичу из «Места встречи определить нельзя» с его рассуждением о Фоксе: «По замашкам вроде бы фраер. Но не фраер».

Патриотические и традиционалистск ие взгляды не помешали Владимиру Дервеневу бросить якорь в стране Евросоюза. По данным «Фонтанки», в Эстонии ему выдана ID-карта – удостоверение личности гражданина или постоянного жителя. Как следует из сообщений тамошней прессы, к июню 2013 года Дервенев уже имел вид на жительство в Эстонии.

В городе Нарва-Йыэсуу на побережье Финского залива Владимир Алексеевич владеет двухкомнатной квартирой. С ней, правда, возникли определенные сложности. Судя по базе данных исполнительных производств Эстонии, жилье находится в залоге у банка AS SEB Pank, и с 3 февраля 2017 года оно выставлено на торги с начальной стоимостью 14920 евро.

До прихода в Санкт-Петербургс кую епархию, а может и сейчас, Владимир Дервенев зарабатывал на жизнь коммерцией. В эстонском реестре юридических лиц за ним значится компания «Декотур», созданная в 2010 году и ликвидированная в 2015-м. По информации российского ЕГРЮЛ, в Петербурге Дервенев с 2011 года и по сей день является учредителем и гендиректором туристической фирмы «Деко-тур». Если верить рекламным проспектам, как минимум до февраля 2013-го она занималась организацией выезда фанатов «Зенита» в Европу. В туристических изданиях также встречаются предложения от «американского туроператора «DEKO Ltd. Travel Co» поехать в туры по США и странам Карибского бассейна. В качестве контактного e-mail указан тот же, что и в петербургской «Деко-тур», и в другом эстонском детище бизнесмена – компании West-East bridge. Она заявлена как благотворительны й фонд. Несомненно, опыт Владимира Дервенева пригодится епархии, ведь паломнический отдел «занимается организацией паломничества и историко-духовны х туров по Санкт-Петербургс кой епархии и митрополии, России и зарубежным странам».

Владимир Дервенев от общения с «Фонтанкой» отказался:

«Вы внесены в черный список».

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»