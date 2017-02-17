Сбербанк снижает ставку по ипотеке на новостройки до 10,9 процента

С 20 февраля 2017 года Сбербанк снижает ставки по ипотеке в среднем на 1,1 процентного пункта.

Об этом 17 февраля сообщает пресс-служба банка, уточняя, что ставка в случае приобретения недвижимости у застройщиков составит 10,9%, при покупке жилья на вторичном рынке 10,75-12,25%.

Кроме того, существенно упрощена линейка ставок по жилищным кредитам. Ставка теперь будет зависеть только от вида кредита и категории клиента при любом уровне первоначального взноса и сроке кредитования.

Также пресс-служба сообщает о том, что Сбербанк впервые вводит дополнительный дисконт в размере 0,5 процентного пункта для клиентов, которые воспользуются сервисом электронной регистрации сделки при покупке новостройки у застройщика.

По заявкам до 30 июня 2017 (включительно) продлено действие дисконта 0,5 процентного пункта к процентной ставке по продукту «Приобретение готового жилья» в отдельных регионах и расширен их список:

Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Ростовская область, Челябинская область, Красноярский край, Алтайский край, Омская область, Приморский край, Амурская область, Чукотка, Самарская область, Магаданская область, Воронежская область, Камчатка, Хабаровский край, Сахалинская область, Калининградская область, Тюменская область, Алтайский край, Чувашская республика, ЯНАО, Республика Татарстан.

Во всех регионах России продолжит действовать дисконт в размере 0,5 процентного пункта для молодых семей.