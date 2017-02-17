Снос фабрики Крупской завершат к концу марта

Демонтаж зданий бывшей кондитерской фабрики имени Крупской на Социалистической улице Петербурга завершат в течение месяца. На ее месте компания «Пионер» построит апарт-отель YE’S.

Как сообщили «Фонтанке» в компании «Пионер», работы на Социалистической улице, 21, идут в соответствии с графиком. На месте фабрики-кухни 1930-х годов построят десятиэтажное здание, рассчитанное на тысячу апартаментов. Проект разработали «Земцов, Кондиайн и партнеры» вместе с японским бюро Nikken Sekkei. Закончить строительство планируют до марта 2020 года.

Сама фабрика покинула территорию на Социалистической в 2012-2014 годах. Она переехала в Ломоносовский район Ленобласти. А позже — вошла в кондитерское объединение «Славянка».