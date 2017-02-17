Правительство России одобрило протокол по авиабезопасности с Египтом

Российское правительство подписало протокол по авиабезопасности между Россией и Египтом. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Протоколом предусматривается участие российских специалистов в мероприятиях по обеспечению авиационной безопасности в аэропортах Арабской Республики Египет, из которых российскими и египетскими авиакомпаниями предполагается выполнение полетов на территорию России», — сказано в распоряжении.

Там же уточняется, что сроки возобновления полетов зависят от выполнения египетской стороной замечаний по мерам авиационной безопасности.

Напомним, авиасообщение между Египтом и Россией было прервано после крушения А321 над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года. Все находившиеся на борту рейса Шарм-эш-Шейх – Петербург 224 человека погибли. Причиной катастрофы был признан теракт.