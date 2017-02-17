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17.02.2017 11:59
2 Комментариев

Как житель Таганрога решил Смольный перевоспитать

В Петербурге срывается программа льготной приватизации для предпринимателей. Планы пополнить городскую казну на 6 млрд - под угрозой.
Как житель Таганрога решил Смольный перевоспитать
©PressFoto/YayMicro/Supertooper

159-й федеральный закон, позволяющий малому и среднему бизнесу выкупать арендованную недвижимость без торгов, в Северной столице не работает. Городской комитет имущественных отношений (КИО) по решению арбитража как минимум до апреля лишился экспертов, которые должны оценивать активы перед продажей. Смольный планировал заработать на льготной приватизации 6 млрд рублей, но бизнесмен из далекого Таганрога решил скорректировать планы чиновников.

В самом конце 2016 года КИО разместил конкурс по выбору компании, которая до 2018 года будет определять рыночную стоимость продаваемой по 159-ФЗ недвижимости. Конкурентами традиционно побеждавшего ГУ «Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости» (ГУИОН, Санкт-Петербург) стали еще три игрока. Заявки подали петербургские ООО «Городской центр оценки» , ООО «Адвус-Нева» и московское ООО «И-Эйдж».

Пакет услуг КИО оценил в 10,4 млн рублей, из расчета 82 тысячи рублей за оценку стоимости одного помещения. 27 января комиссия присвоила победу ООО «Адвус-Нева», которое сбило цену Смольного почти в 10 раз – 8,5 тысячи рублей за одну оценку. По данным базы СПАРК, у «Адвус-Нева», зарегистрированного в Петербурге в 2002 году, три учредителя. Выручка компании в 2015 году превысила 13 миллионов рублей.

Тут впору удивиться, но не только проигрышу ГУИОНа и расценкам «Адвус-Нева». В этой истории неожиданно для всех появился новый персонаж. Пока комиссия КИО выбирала победителя, ООО «Региональное агентство оценки» из Таганрога «забраковало» итоги конкурса. Фирма не заявлялась на конкурс, но в январе обратилась в УФАС Санкт-Петербурга.

По оценке заявителя, Смольный своими требованиями заведомо ограничил состав конкурсантов. Антимонопольщики нарушений не нашли, но уже 3 февраля ООО «Региональное агентство оценки» обратилось в арбитраж с иском об оспаривании торгов. Истец потребовал изменить конкурсную документацию и заново объявить тендер. Заседание суда назначено на 4 апреля, а пока Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти (в качестве обеспечительной меры) запретил КИО подписывать контракт с победителем.

Дорогой простой

Пока в Петербурге подвисла программа льготной приватизации, предприниматели продолжают подавать свои заявки в Смольный. Бумаги, правда, только и остается, что положить под сукно.

Как сообщили «Фонтанке» в комитете, с 1 декабря 2016 года по 15 февраля от представителей малого и среднего бизнеса подано 62 заявки. А это почти 25 процентов от годового плана.

«Планируемое количество объектов, подлежащих продаже субъектам малого и среднего предпринимательства по преимущественному праву приобретения в 2017 году, – 260», – добавили в КИО.

В текущем году КИО планирует заработать от  «предпринимательской» приватизации 5,9 миллиарда рублей. Задача усложнилась. Как правило, цикл оформления документов занимает 2-3 месяца Это значит, что даже если в апреле КИО отобьется от иска таганрожцев, то первые сделки купли-продажи можно ожидать лишь к июню.

В КИО пока осторожно оценивают ситуацию. Представители комитета, комментируя сложившуюся проблему, считают, что процесс оценки все же будет «организован в рамках закона». Но по 159-ФЗ с момента поступления заявки от предпринимателя чиновники обязаны организовать оценку в течение двух месяцев.

На сегодняшний день складывается ситуация, когда КИО не может выполнять условия федерального закона для заявок, поданных  еще в конце 2016 года , либо комитет будет вынужден заключать договоры на оценку вне рамок госконтракта.

Один из учредителей ООО «Адвус-Нева» Александр Сморгонский заявил «Фонтанке», что оценщики и руководство КИО пока не встречались и не обсуждали ситуацию.

«Наши попытки связаться с представителями руководства КИО, чтобы скоординировать действия по оспариванию наложения обеспечительных мер, пока ничем не завершились. С нами в комитете вообще никто не общается. «Адвус-Нева», в свою очередь, будет оспаривать определения арбитража как о назначении обеспечительных мер, так и о признании результатов конкурса недействительными», – говорит Сморгонский.

Глава таганрогского ООО «Региональное агентство оценки» Владимир Дубовский в телефонном разговоре с «Фонтанкой» заявил, что в сложившейся ситуации виноваты чиновники Смольного, которые объявили «кривой» конкурс.

«Я много где участвую. Пусть в Петербурге правильно составляют конкурсную документацию, тогда у них и не будет проблем», – был категоричен Дубовский.

По данным картотеки арбитража, бизнесмен в данный момент судится лишь с чиновниками Петербурга, похожих исков в других городах он не подавал.

В КИО признаются, что таганрогских оценщиков недооценили. «Сначала думали, что обычная схема, когда подставные фирмы искусственно пытаются оспорить итоги конкурса. В этом случае на победителя торгов обычно оперативно выходит «обиженная» сторона и обещает мирно уступить контракт за определенный откат. Тут, видимо, истцы и правда полны решимости отменить в арбитраже конкурс КИО», – говорит собеседник «Фонтанки».

По данным системы СПАРК, единственным учредителем ООО «Региональное агентство оценки» является Владимир Дубовский. Компания была зарегистрирована в Таганроге в 2005 году с уставным капиталом 10 тысяч рублей. По итогам 2015 года выручка громко заявившего о себе в Петербурге агентства составила всего 70 тысяч рублей.

Председатель совета Союза малых предприятий Санкт-Петербурга Владимир Меньшиков отмечает, что пока предприниматели не бьют тревогу, но ситуация не из приятных.

«Если в апреле только начало судебного процесса, то может быть и долгое продолжение – апелляция, кассация. Нужно искать какой-то временный вариант привлечения оценщиков, чтоб не останавливать процесс приватизации по 159-ФЗ. Для тех, кто ждет выкупа, это неприятная история. Кому-то придется продолжать платить арендную плату, у кого-то есть бизнес-планы на выкупаемое помещение», – говорит Меньшиков.

 

Екатерина Кураева, «Фонтанка.ру»

Справка:

По итогам 2016 года на продаже объектов, арендуемых малым и средним бизнесом, Смольный заработал 6,71 миллиарда рублей. Сделкой года стал выкуп помещений Елисеевского магазина за 810,5 миллиона рублей.


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комментарии пользователей (2)
raniri
17 февраля 2017 г. 12:11
С документацией, с регламентами там беда ... С таким КИО город будет бизнес пустыней. Нужно было быть "людьми с низкой социальной ответственностью", чтобы ликвидировать районные КЗР/КУГИ, которые своей работой приносили миллиарды в казну, т.к. напрямую общались с бизнесом, а не сидели во дворцах с отключенными телефонами.
Udel
17 февраля 2017 г. 12:04
Горбатого что там исправит? Попробовать стоит...
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15.02.2017 12:57
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