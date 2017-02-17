В Петербурге горел судебный участок

Судебный участок горел в Выборгском районе Петербурга. До приезда пожарных людей эвакуировал судебный пристав.

Как 17 февраля сообщает пресс-служба городского управления Федеральной службы судебных приставов, пожар в помещениях коммунальной службы в доме 11 по Суздальскому проспекту возник накануне, 16 февраля, около 14 часов. Возгорание обнаружил пристав во время обхода здания, и сразу же обратился в экстренные службы. Жертв и пострадавших нет.

Материальный ущерб сейчас оценивают специалисты.