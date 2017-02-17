Полтавченко отклонил закон о приравнивании депутатских встреч с митингами

Перечень мест, где депутаты могут встречаться с горожанами без согласований, предложил установить губернатор Петербурга. При этом число участников несогласованных встреч планируется ограничить до 100.

Как сообщил 17 февраля на заседании комитета по законодательству ЗакСа представитель губернатора Юрий Шестериков, градоначальник наложил вето на законопроект, приравнивавший встречи депутатов с избирателями к митингам.

"Губернатор возвратил закон без подписания, – сообщил Шестериков. – В целом он согласился с принятием инициативы, но предложил дополнить законопроект".

Без предварительного уведомления депутаты могут проводить публичные встречи с числом участников до 100 человек, считает губернатор. Но только в заранее согласованных местах. Сейчас действует перечень из 5 мест, где можно проводить митинги, в том числе – Марсово поле. Этот список можно скорректировать или дополнить, рассказал Шестериков.

Выслушав представителя исполнительной власти, парламентарии посчитали, что предложение может ограничить их работу. "Это формализует деятельность депутатов", – высказался Сергей Трохманенко.

Напомним, что законопроект о том, чтобы приравнять встречи с избирателями к митингам и согласовывать их со Смольным, был утвержден ЗакСом 8 февраля. Авторами документа выступили депутаты из «Единой России», которые посчитали, что оппозиционные парламентарии грубо нарушили закон, устроив на Марсовом поле 28 января несогласованный митинг против передачи Исаакиевского собора РПЦ.