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17.02.2017 11:13
7 Комментариев

Полтавченко отклонил закон о приравнивании депутатских встреч с митингами

Перечень мест, где депутаты могут встречаться с горожанами без согласований, предложил установить губернатор Петербурга. При этом число участников несогласованных встреч планируется ограничить до 100.

Как сообщил 17 февраля на заседании комитета по законодательству ЗакСа представитель губернатора Юрий Шестериков, градоначальник наложил вето на законопроект, приравнивавший встречи депутатов с избирателями к митингам.

"Губернатор возвратил закон без подписания, – сообщил Шестериков. – В целом он согласился с принятием инициативы, но предложил дополнить законопроект".

Без предварительного уведомления депутаты могут проводить публичные встречи с числом участников до 100 человек, считает губернатор. Но только в заранее согласованных местах. Сейчас действует перечень из 5 мест, где можно проводить митинги, в том числе – Марсово поле. Этот список можно скорректировать или дополнить, рассказал Шестериков.

Выслушав представителя исполнительной власти, парламентарии посчитали, что предложение может ограничить их работу. "Это формализует деятельность депутатов", – высказался Сергей Трохманенко.

Напомним, что законопроект о том, чтобы приравнять встречи с избирателями к митингам и согласовывать их со Смольным, был утвержден ЗакСом 8 февраля. Авторами документа выступили депутаты из «Единой России», которые посчитали, что оппозиционные парламентарии грубо нарушили закон, устроив на Марсовом поле 28 января несогласованный митинг против передачи Исаакиевского собора РПЦ.


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комментарии пользователей (7)
1-2us
17 февраля 2017 г. 12:41
а как вот быть, предположим, если депутатом будет какой-нибудь стас михайлов и "избирателей" у него на участке наберётся и 100500 человек? а на встрече с избирателями пообещает и песню спеть и календарики с автографами подарить... как тогда быть? утрирую конечно, но даже самый обычный депутат может захотеть отблагодарить избирателей при личной встрече бутылкой водки святой водой с монастыря афон привезённой, и как тогда регулировать движение??
shurka
17 февраля 2017 г. 12:16
От инициатив едросов одни только буквы, слов нет. Иуды.
pavas
17 февраля 2017 г. 11:52
vederman: А где сказано, что депутат может проводить встречу одновременно только со ста избирателями? Какого чёрта депутату будут из Смольного диктовать, где, когда и с кем ему встречаться? Нет препятствий для дорожного движения — извольте не препятствовать и депутату!
Циник
17 февраля 2017 г. 11:25
vederman: Не понимаете психологию толпы и психологию власти. Для власти любое столпотворение опасно. А вдруг перегородят движение? Или кто там толпой руководит, возьмёт и на беспорядки вдохновит? А для авторитарной власти все это восходит до проблемы в квадрате. Соберёт Вишневский стотысячную толпу на Марсовом под видом встречи с избирателем, а там кто его знает во что это выльется? Если будут эксцессы то закон мигом примут. Скажем, депутатам и прочим можно будет проводить встречи с избирателями только в помещениях с вместимостью до ста(пример) человек.
vederman
17 февраля 2017 г. 11:19
И зачем этот закон?! И зачем топтать Марсово поле, когда у каждого депутата есть специальные помещения для приема граждан?!
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