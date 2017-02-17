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17.02.2017 10:43

Северо-Западный банк Сбербанка профинансирует реконструкцию котельных Выборгского района Ленобласти

Северо-Западный банк Сбербанка профинансирует реконструкцию котельных Выборгского района Ленобласти
ПАО «Сбербанк России»

Северо-Западный банк Сбербанка предоставит ОАО «Управляющая компания по ЖКХ Выборгского района Ленинградской области» невозобновляемую кредитную линию в размере 100 млн рублей сроком на 3 года.

Средства будут направлены на финансирование капитального ремонта и техническое перевооружение котельных, эксплуатируемых компанией.

«Мы готовы рассматривать свое участие в финансовой поддержке инфраструктурных проектов, проводимых в сфере жилищно-коммунального хозяйства в регионах присутствия банка», – прокомментировал заместитель председателя Северо-Западного банка Сбербанка Владимир Слипенькин.

«Кредитные средства привлекаются для реализации программы поэтапной модернизации котельных Выборгского района с наиболее низкой эффективностью. На первом этапе будет реконструировано 7 котельных. В дальнейшем предусматривается модернизация остальных объектов теплоснабжения. Общий объем инвестиций, необходимый для реализации программы, составляет около 1 млрд рублей до 2025 года», – отметил Сергей Никоненко, генеральный директор ОАО «Управляющая компания».

ОАО «Управляющая компания по ЖКХ» осуществляет поставку коммунальных ресурсов и эксплуатирует 90% всех объектов коммунальной инфраструктуры Выборгского района (76 котельных и связанных с ними объектов водоснабжения и водоотведения, обеспечивая поставку ресурсов 1 196 юридическим лицам, в том числе 339 социально значимым объектам, а также  116 110 жителям Выборгского района Ленинградской области,. Является единой теплоснабжающей организацией в г. Выборг.

Справка о компании  ПАО «Сбербанк России»   


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Северо-Западный банк Сбербанка профинансирует реконструкцию котельных Выборгского района Ленобласти

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