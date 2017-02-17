Еще
12:51 17.02.2017
Пришлите свою новость!
12:50
Налоговую заинтересованность Умнова проверит транспортная полиция по СЗФО
12:46
В Киришах выявлено 20 детей, состоящих в группах смерти
12:41
ЗакС предложил запустить машины с камерами и автоматически штрафовать за парковку на газонах
12:35
На прилавки Петербурга не попали тонны лжеиспанской рыбы
12:34
В Старо-Паново дважды за утро тушили один и тот же дом
12:29
На Ржевке сняли с поезда трех "зацеперов"
12:26
Путин видит положительную динамику в экономике
12:20
Шесть машин столкнулись на проспекте Ударников
12:15
Керри уходит учительствовать
12:04
В Луге бывший муж поставил квартиру экс-супруги на прослушку
11:51
Сбербанк снижает ставку по ипотеке на новостройки до 10,9 процента
11:42
Правительство России одобрило протокол по авиабезопасности с Египтом
11:30
Геологи открыли восьмой континент Земли
11:22
В Хельсинки задержаны двое демонстрантов, протестующих против беженцев
11:16
В Петербурге горел судебный участок
11:13
Полтавченко отклонил закон о приравнивании депутатских встреч с митингами
10:55
«Роснефть» отказалась от претензий к «Транснефти»
10:37
"Почта России" в Петербурге ответит в суде за задержку EMS-посылки
10:31
Завкафедрой петербургского вуза обвинили в получении чужой зарплаты за несколько лет
10:22
Защита Навального подала жалобу на приговор
10:15
Петербургские медики назвали батут опасным местом для развлечения детей
10:09
Госсекретарю США не хватило места в гостиницах Бонна
09:57
Уволенный из-за переговоров с РФ советник Трампа может стать фигурантом уголовного дела
09:49
В Петербурге на охраняемой стоянке сожгли четыре грузовика
09:41
Путин встретился с ушедшими в отставку губернаторами
09:33
Белорусский журналист съел газету, дав неверный хоккейный прогноз
09:25
Петербуржец отдал более 600 тысяч за «решение вопроса с ДТП»
09:17
Хабаровские живодерки признали вину
09:09
Российское посольство в Лондоне раскритиковало фильм Би-би-си - 2 о футбольных хулиганах
09:01
В краже госномеров на севере Петербурга изобличили комплектовщика «с историей»
08:53
Смерть пассажира задержала движение электричек Витебского направления
08:45
Полицейские вычислили, кто «заминировал» «Сити Молл» в День всех влюбленных
08:38
Дубль Ачимпонга помог «Андерлехту» победить «Зенит» в Брюсселе
08:37
В Петербурге мигранта убило кирпичами
08:29
«Диссернет» нашел на большинстве страниц приговора Навальному плагиат
08:21
Россия выплатит последний госдолг СССР к лету
08:13
Ученые: К 2100 году Альпы останутся без снега
08:05
Трамп объяснил, что мешает заключить сделку с Россией
01:46
Александр Цыпкин прочитает про секс «фром хиз харт»
01:19
В Александринке покажут конкурс Лондонского фестиваля анимации
01:07
Петербуржцам откроют Новый Восток
00:52
Павленский уехал из России с неоплаченным штрафом
00:38
Суд арестовал фактического главу Samsung по обвинению во взяточничестве
00:17
«Зенит» проигрывает «Андерлехту» после первого тайма 0:2
16/02
Петербуржцы с диабетом в этом году не будут получать «Лантус»
16/02
Выпавшая в Киришах с 14 этажа девочка пришла в себя и даже позавтракала
16/02
Иванович и Эрнани выйдут против «Андерлехта» в стартовом составе
16/02
БК «Зенит» разгромил ЦСКА в Петербурге
16/02
«Йокерит» вышел в плей-офф КХЛ
16/02
Нефть Brent торгуется ниже 56 долларов за баррель
16/02
В лобовом ДТП в Сосновом Бору пострадали полицейские
16/02
СКА забросил шесть шайб «Сочи»
16/02
Женщина погибла под колесами автобуса на Торфяной дороге
16/02
«Зенит» заселился в Брюсселе в один отель с главой Пентагона и президентом Ирака
16/02
Подъезды к Керченской переправе перекрыли дальнобойщики
16/02
"Квадрат.ру": В Кудрово построят поликлинику
16/02
«Группа ЛСР» реконструирует дом 1 по Невскому под торговлю и офисы
16/02
Фанаты «Зенита» примут участие в крестном ходе в поддержку передачи Исаакия церкви
16/02
"Краснодар" побил клуб Адвокаата
16/02
В отношении Прилепина в СБУ возбудили уголовное дело
16/02
Финские выпускники проехались по Хельсинки с плакатом про Путина
16/02
Иммигранты в США ушли с работы в знак протеста против указов Трампа
16/02
Михаил Лебединский возглавил Леноблизбирком
16/02
"Фонтанка" за 60 секунд — 16 февраля
16/02
Командование ДНР заявило о подготовке Киевом провокации с участием финских журналистов
16/02
Россия вместе с Ираном и Турцией отделит оппозицию Сирии от террористов
16/02
"Квадрат.ру": Переезд университета Лесгафта отменяется
16/02
Setl City может подать в суд на защитников Пулковской обсерватории из-за «фотожабы» на рендер проекта
16/02
Начальник Генштаба ВС РФ договорился с коллегой из США о сотрудничестве
16/02
Лавров и Тиллерсон не обсуждали вопрос санкций
Предыдущие новости
Архив материалов
Бизнес
Версия для печати
17.02.2017 10:55

«Роснефть» отказалась от претензий к «Транснефти»

НК «Роснефть» обратилась в Арбитражный суд Москвы с заявлением об отказе от иска к «Транснефти» по вопросу определения условий договора об оказании услуг по транспортировке нефти на 2017 год, сообщают СМИ. В компаниях эту информацию не комментируют.

Источник агентства «Интерфакс» утверждает, что стороны урегулировали спор во внесудебном порядке.

Как сообщалось ранее, в конце 2016 года «Роснефть» направила в арбитражный суд иск к «Транснефти» по вопросу заключения договора на транспортировку нефти в 2017 году. Рассмотрение иска было назначено на 3 марта, а до этого суд запретил ответчику отказывать «Роснефти» в транспортировке нефти.

Компании с 2014 года пытаются решить проблему технологических потерь в системе магистральных нефтепроводов. «Транснефть» руководствуется методикой, утвержденной Минэнерго. «Роснефть» считает ее несовершенной, поскольку потери получаются значительными, и, по мнению компании, остаются на балансе «Транснефти».

 

 

Источник: "Лента.ру"


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
RBI
17.02.2017 10:11

Клиентам RBI доступна ипотека без первого взноса

Квартиры в домах Холдинга RBI (входят компании RBI и «Северный город») можно при-обрести при помощи ипотеки с нулевым первоначальным взносом.
Depositphotos
15.02.2017 12:57

Что предлагает банк изображений Depositphotos

Графические материалы являются неотъемлемой составляющей любой рекламной кампании. Современный маркетинг уже трудно представить без коммерческой визуализации
Фото: пресс-служба ПАО «МРСК Северо-Запада»
13.02.2017 11:27

МРСК Северо-Запада обеспечивает надежное электроснабжение Всероссийских соревнований по биатлону

В дни проведения в Псковской области Всероссийских соревнований по биатлону среди молодёжи и юниоров с 11 по 14 февраля специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Как житель Таганрога решил Смольный перевоспитать
«Роснефть» отказалась от претензий к «Транснефти»
Клиентам RBI доступна ипотека без первого взноса
Сеть Prisma закрывает супермаркет в ТЦ "Гранд Каньон" в Петербурге
Крупнейший алмаз Европы предложили назвать в честь Архангельска
Минфин России: «Дочкам» иностранных банков могут запретить обслуживать российские стратегические предприятия
«Есть опасение, что нас кинули»
Мексиканское мясо вернется на российский рынок
Правительство продаст 75 процентов акций «Совкомфлота»
Финский разработчик игр Supercell за год заработал 900 млн евро
Как житель Таганрога решил Смольный перевоспитать
«Есть опасение, что нас кинули»
Бесконечные дороги госзаказа
Идите в город-сад
Кризис мясом не испортишь
Два Владимира на один судебный квартал
Модный приговор Петербургу
Как Смольный баннером работал
Торговля России и Финляндии начала оправляться от санкций
Куда не уехал петербургский автопром
Говорим и показываем
Главное
Последнее

БК «Зенит» разгромил ЦСКА в Петербурге

Пётр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе. Художник - Николай Ге.

Операция "Преемник": Как Петр I потомкам проблем подкинул

«Мужской» салат из скумбрии. Рецепт

Лучший вид на Петербург

Алина Циопа

Биржу подвел торф

Лучшая колбаса — это домашняя буженина

Новости компаний
RBI
17.02.2017 10:11
Клиентам RBI доступна ипотека без первого взноса
Квартиры в домах Холдинга RBI (входят компании RBI и «Северный город») можно при-обрести при помощи ипотеки с нулевым первоначальным взносом.
Depositphotos
15.02.2017 12:57
Что предлагает банк изображений Depositphotos
Графические материалы являются неотъемлемой составляющей любой рекламной кампании. Современный маркетинг уже трудно представить без коммерческой визуализации
Фото: пресс-служба ПАО «МРСК Северо-Запада»
13.02.2017 11:27
МРСК Северо-Запада обеспечивает надежное электроснабжение Всероссийских соревнований по биатлону
В дни проведения в Псковской области Всероссийских соревнований по биатлону среди молодёжи и юниоров с 11 по 14 февраля специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»
Чистое небо 2
10.02.2017 17:39
«Петербургская Недвижимость» приглашает на презентацию «Квартира с первым взносом 0 рублей»
Презентация состоится в субботу, 11 февраля, в главном офисе «Петербургской Недвижимости» на Московском пр., 212 в кабинете 2016. Вход свободный.
Tele2
09.02.2017 12:42
Tele2 представила новый 4G-смартфон с большим экраном
Tele2 запустила в продажу новый 4G-смартфон Tele2 Maxi Plus. Аппарат отличается от других моделей оператора увеличенной диагональю экрана, бóльшим объемом памяти и улучшенными характеристиками камер.
Автор фото: Голынский Сергей
09.02.2017 09:00
Уральские авиалинии стали победителем в номинации «Наиболее динамичное развитие маршрутной сети»
Управляющая компания аэропорта Пулково «Воздушные Ворота Северной Столицы» наградила лучшие авиакомпании, выполняющие рейсы из Санкт-Петербурга по итогам 2016 года
Tele2
03.02.2017 10:28
Московские абоненты Tele2 получат скидку на такси Gett
Благодаря партнерству двух компаний, сервис Gett позволяет пассажирам наряду с привычными тарифами («Эконом», «Комфорт», «Бизнес» и другими) воспользоваться тарифом «Tele2»
Фото предоставлено компанией «МРСК Северо-Запада»
02.02.2017 16:01
Мэр Вологды поблагодарил МРСК Северо-Запада за помощь на частной подстанции «Ява»
В Вологде состоялось награждение персонала филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» (дочерняя компания «Россети») за проведенные ремонтно-восстановительные работы на частной ПС «Ява».
Tele2
01.02.2017 10:41
Tele2 рассказала о переносе остатков услуг в новой рекламе
Tele2, на днях заявившая о новой стратегии развития, выпустила рекламные ролики в поддержку коммуникационной платформы «Другие правила».
Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2
30.01.2017 15:00
Тele2 начала переносить остатки пакетных тарифов на следующий месяц
Оператор начал переносить неиспользованные SMS, минуты разговоров и гигабайты интернет-трафика на следующий месяц.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.