«Роснефть» отказалась от претензий к «Транснефти»

НК «Роснефть» обратилась в Арбитражный суд Москвы с заявлением об отказе от иска к «Транснефти» по вопросу определения условий договора об оказании услуг по транспортировке нефти на 2017 год, сообщают СМИ. В компаниях эту информацию не комментируют.

Источник агентства «Интерфакс» утверждает, что стороны урегулировали спор во внесудебном порядке.

Как сообщалось ранее, в конце 2016 года «Роснефть» направила в арбитражный суд иск к «Транснефти» по вопросу заключения договора на транспортировку нефти в 2017 году. Рассмотрение иска было назначено на 3 марта, а до этого суд запретил ответчику отказывать «Роснефти» в транспортировке нефти.

Компании с 2014 года пытаются решить проблему технологических потерь в системе магистральных нефтепроводов. «Транснефть» руководствуется методикой, утвержденной Минэнерго. «Роснефть» считает ее несовершенной, поскольку потери получаются значительными, и, по мнению компании, остаются на балансе «Транснефти».