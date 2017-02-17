"Почта России" в Петербурге ответит в суде за задержку EMS-посылки

Житель Петербурга отправил посылку в США с помощью EMS-отправления, а "Почта России" задержала ее на 11 дней. Теперь за это придется отвечать в Арбитражном суде: в отношении оператора почтовой связи возбуждено административное дело о нарушении требований при осуществлении предпринимательской деятельности.

Как сообщила 16 февраля пресс-служба Роскомнадзора, причиной для судебного разбирательства с ФГУП "Почта России" стало обращение гражданина, который высылал EMS-отправление. По мнению надзорного ведомства, почта нарушила лицензионные требования и требования правил оказания услуг почтовой связи.

EMS, или экспресс-почта – услуга ускоренной доставки отправлений, осуществляемая членами международного кооператива. За скорость вносится дополнительная плата, это должно обеспечивать более быструю доставку по сравнению с обычным почтовым отправлением. "EMS Почта России" – филиал ФГУП, который стал частью международной системы EMS в 2004 году.