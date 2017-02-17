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17.02.2017 10:37
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"Почта России" в Петербурге ответит в суде за задержку EMS-посылки

Житель Петербурга отправил посылку в США с помощью EMS-отправления, а "Почта России" задержала ее на 11 дней. Теперь за это придется отвечать в Арбитражном суде: в отношении оператора почтовой связи возбуждено административное дело о нарушении требований при осуществлении предпринимательской деятельности.

Как сообщила 16 февраля пресс-служба Роскомнадзора, причиной для судебного разбирательства с ФГУП "Почта России" стало обращение гражданина, который высылал EMS-отправление. По мнению надзорного ведомства, почта нарушила лицензионные требования и требования правил оказания услуг почтовой связи.

EMS, или экспресс-почта – услуга ускоренной доставки отправлений, осуществляемая членами международного кооператива. За скорость вносится дополнительная плата, это должно обеспечивать более быструю доставку по сравнению с обычным почтовым отправлением. "EMS Почта России" – филиал ФГУП, который стал частью международной системы EMS в 2004 году.

 

 


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