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17.02.2017 10:28

17-18 февраля 2017 года застройщик ООО «Терминал-Ресурс» представит свои ЖК на выставке недвижимости «Жилищный проект»

17-18 февраля 2017 года застройщик ООО «Терминал-Ресурс» представит свои ЖК на выставке недвижимости «Жилищный проект»
«Центр Развития»

Выставка недвижимости для населения «Жилищный проект» пройдёт в СКК Петербургский, расположенном по адресу пр. Гагарина, 8.

Застройщик ООО «Терминал-Ресурс» представит на выставке два своих проекта – уже готовый ЖК «Образцовый квартал» и строящийся ЖК «Образцовый квартал 2». Оба жилых комплекса входят в состав проекта комплексного освоения территории «На Царскосельских холмах», расположенного в Пушкинском районе Санкт-Петербурга.

ЖК «Образцовый квартал» был сдан в октябре 2016г. Продуманные планировки, панорамные окна, французские балконы, тёплые полы – это лишь немногие из преимуществ данного жилого комплекса.

В ЖК «Образцовый квартал 2» закончены строительно-монтажные работы, поэтому есть возможность посмотреть любую из понравившихся квартир. Планировки самые разнообразные, объединив кухню и гостиную, можно создать единое пространство, отвечающее самым разным целям. На мансардном этаже высота потолков достигает 4,47 м, что позволит при желании спроектировать спальню или кабинет на втором уровне.

Жилые комплексы «Образцовый квартал» и «Образцовый квартал 2» – малоэтажные, при этом оборудованные лифтами.

Ждём вас на выставке 17 и 18 февраля, наш стенд №V1.

Прямо с выставки можно будет совершить экскурсию в ЖК «Образцовый квартал» и «Образцовый квартал 2» на комфортабельном автобусе!


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Новости компаний
«Центр Развития»
17.02.2017 10:28

17-18 февраля 2017 года застройщик ООО «Терминал-Ресурс» представит свои ЖК на выставке недвижимости «Жилищный проект»

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«Центр Развития»
17.02.2017 10:28
17-18 февраля 2017 года застройщик ООО «Терминал-Ресурс» представит свои ЖК на выставке недвижимости «Жилищный проект»
Выставка недвижимости для населения «Жилищный проект» пройдёт в СКК Петербургский, расположенном по адресу пр. Гагарина, 8.
RBI
17.02.2017 10:11
Клиентам RBI доступна ипотека без первого взноса
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Navis Development Group
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