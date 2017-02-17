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17.02.2017 10:31

Завкафедрой петербургского вуза обвинили в получении чужой зарплаты за несколько лет

Транспортная полиция раскрыла мошенничество более чем на три миллиона в петербургском вузе. Заведующая одной из кафедр подозревается в том, что в течение длительного времени присваивала себе зарплату уехавшей коллеги.

Как сообщает 17 февраля пресс-служба УТ МВД РФ по СЗФО, ведомство завершило расследование уголовного дела по факту мошенничества в высшем учебном заведении на сумму свыше 3,2 миллиона рублей. По версии следствия, заведующая кафедрой вуза, зная, что её коллега-преподаватель уехала в Европу на постоянное место жительства, создала ложную видимость работы сотрудника в учебном заведении. В течение нескольких лет она получала за мертвую душу зарплату на банковские карты, оформленные на имя фиктивной сотрудницы.

По данным «Фонтанки», речь идет об институте гражданской авиации.

Женщине предъявлено обвинение не только в мошенничестве, но и в подделке документов. Ей грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

 

 


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