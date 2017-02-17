Защита Навального подала жалобу на приговор

Защита политика Алексея Навального обжаловала приговор после повторного рассмотрения дела о хищении имущества предприятия «Кировлес». Как рассказал адвокат Навального Вадим Кобзев, апелляционная жалоба подана в Кировский областной суд.

Жалоба подана совместно Навальным и вторым подсудимым Петром Офицеровым. Адвокаты просят отменить приговор и прекратить уголовное преследование, так как не видят в материалах дела состава и события преступления.

Повторный приговор Навальному и Офицерову был вынесен 8 февраля. Судья Алексей Втюрин приговорил их соответственно к пяти и четырем годам условно, а также к штрафу по 500 тысяч рублей. Суд вновь счел доказанным, что Навальный и Офицеров вынудили руководство «Кировлеса» продать им товар по заниженной цене для последующей перепродажи.

Первый приговор по «Кировлесу», вынесенный в 2013 году, был отменен после решения Европейского суда по правам человека. Суд счел, что Навального и Офицерова признали виновными в действиях, которые невозможно отличить от обычного ведения бизнеса.