Клиентам RBI доступна ипотека без первого взноса

Квартиры в домах Холдинга RBI (входят компании RBI и «Северный город») можно приобрести при помощи ипотеки с нулевым первоначальным взносом. Такая возможность есть у покупателей квартир в шести домах Холдинга, аккредитованных банком «Санкт-Петербург».

Кредитная ставка по этой программе составит 12,75% годовых до регистрации права собственности и 12,25% – после регистрации. Срок кредита – до 25 лет, при этом возраст заемщика на момент возврата кредита не должен превышать 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.

Для выдачи кредита по программе с нулевым первоначальным взносом необходимо, чтобы у заемщика уже была одна погашенная ипотека в любом банке на сумму не менее 500 тысяч рублей. Также у него должна быть положительная кредитная история по всем ранее взятым кредитам, т.е. отсутствие просрочек более 30 дней.

Ипотека на строящуюся недвижимость остается востребованным и удобным финансовым инструментом для покупки жилья. По данным Холдинга RBI, в проектах «Северного города» более половины сделок – 57% – в 2016 г. было совершено с привлечением ипотеки. Так, в первой очереди жилого комплекса Green City в 2016 г. с помощью ипотечного кредита было приобретено более 71% квартир. В ЖК Ultra City и в Доме у Московского TIME ипотечных сделок было около 60%. Тенденция сохраняется и текущем году: в январе-феврале доля ипотечных сделок по-прежнему составляет около 50%.

Банком «Санкт-Петербург» аккредитованы такие объекты Холдинга RBI как: Green City (просп. Александровской фермы, 8); Ultra City (Пригородный пр., 4); «Дом на набережной» (Общественный пер., 5); «Дом у Елагина острова» (Липовая ал., 15); «Петровская ривьера» (Петровский просп., 20); Mistola Hills (Всеволожский район Ленинградской области).

Справка о Холдинге RBI