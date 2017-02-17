Госсекретарю США не хватило места в гостиницах Бонна

Госсекретарю США Рексу Тиллерсону не хватило места в отелях немецкого Бонна, где накануне прошла министерская встреча "Группы двадцати", передает агентство Блумберг.

По данным агентства, когда Тиллерсон подтвердил свое участие во встрече, все номера в отелях города были забронированы. Он был вынужден остановиться в санатории в деревне в 30 минутах езды от города. Его коллегам пришлось проделывать этот путь, чтобы встретиться с главой американского внешнеполитического ведомства, отмечает агентство.

Также сообщается, что Тиллерсон сторонился журналистов. Так, сразу после начала встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым американская сторона быстро выгнала репортеров, что вызвало недоумение российского министра. На пресс-конференции по итогам встречи Тиллерсон сделал короткое заявление, которое длилось менее минуты, и удалился, не ответив ни на один вопрос журналистов.

Отмечается, что это была первая рабочая поездка Тиллерсона за границу в качестве госсекретаря США.