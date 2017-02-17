Уволенный из-за переговоров с РФ советник Трампа может стать фигурантом уголовного дела

Бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн может стать фигурантом уголовного дела. По данным Washington Post, он сказал неправду в разговоре с сотрудниками ФБР.

По данным американского издания, 24 января Флинн общался с агентами ФБР и сообщил им, что не обсуждал санкции против России с послом Сергеем Кисляком. Тем самым он сказал неправду, поскольку у спецслужб были данные о деталях телефонного разговора советника президента.

WP указывает, что вранье сотрудникам ФБР является уголовно наказуемым преступлением, однако собеседники газеты предположили, что привлечь Флинна к ответственности будет проблематично. Для этого необходимо заручиться поддержкой министерства юстиции. Помимо этого Флинн сможет попробовать истолковать само понятие санкций и тем самым объяснить свою правоту.

В ФБР официально отказались комментировать сообщение о разговоре с Флинном. Представитель бывшего советника Трампа сообщил, что ему нечего сказать.

Флинн покинул пост советника по национальной безопасности 14 февраля. Как объяснил президент Трамп, он лично попросил политика об отставке, потому что ему не понравился разговор Флинна с вице-президентом Майком Пенсом. Последнему советник президента также заявил, что не разговаривал с Кисляком о санкциях.

Глава Белого дома подчеркнул, что не просил Флинна обсуждать вопросы о санкциях с представителями России, однако указал, что мог бы поручить ему это.