Путин встретился с ушедшими в отставку губернаторами

Президент России Владимир Путин провел встречу с ушедшими в отставку главами регионов. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Встреча прошла накануне вечером, 16 февраля, в Кремле.

«Ротация — это совершенно естественный процесс, само собой разумеющийся. Уверен, что вы сможете приложить свои силы и на других участках работы. Буду всячески способствовать тому, чтобы ваш опыт и ваше знание ситуации в конкретном регионе и в стране в целом были эффективно использованы в будущем», — заявил Путин.

Он поблагодарил бывших губернаторов за проделанную в регионах работу и отметил изменения в лучшую сторону.

С начала февраля в отставку ушли пять глав российских регионов. Свои посты покинули губернатор Карелии Александр Худилайнен, Пермского края Виктор Басаргин, глава Бурятии Вячеслав Наговицын, новгородский губернатор Сергей Митин и глава Рязанской области Олег Ковалев.