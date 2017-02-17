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17.02.2017 09:41

Путин встретился с ушедшими в отставку губернаторами

Президент России Владимир Путин провел встречу с ушедшими в отставку главами регионов. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Встреча прошла накануне вечером, 16 февраля, в Кремле.

«Ротация — это совершенно естественный процесс, само собой разумеющийся. Уверен, что вы сможете приложить свои силы и на других участках работы. Буду всячески способствовать тому, чтобы ваш опыт и ваше знание ситуации в конкретном регионе и в стране в целом были эффективно использованы в будущем», — заявил Путин.

Он поблагодарил бывших губернаторов за проделанную в регионах работу и отметил изменения в лучшую сторону.

С начала февраля в отставку ушли пять глав российских регионов. Свои посты покинули губернатор Карелии Александр Худилайнен, Пермского края Виктор Басаргин, глава Бурятии Вячеслав Наговицын, новгородский губернатор Сергей Митин и глава Рязанской области Олег Ковалев.

Источник: "Газета.ру"

Справка:

Напомним, пятеро глав регионов заявили о досрочной отставке в течение одной февральской недели. Все они ранее оказались в своеобразном кремлевском антирейтинге, о котором написали СМИ. В президентской администрации выразили недовольство показателями эффективности исполнительной власти ряда субъектов и намекнули на то, что в единый день голосования осенью 2017 года в избирательных бюллетенях этих регионов не будет фамилий действующих глав. Для того, чтобы у новых руководителей была возможность подготовиться к избирательной гонке, действующим главам субъектов пришлось объявить о досрочной отставке.


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