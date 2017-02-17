Путин встретился с ушедшими в отставку губернаторами
Президент России Владимир Путин провел встречу с ушедшими в отставку главами регионов. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Встреча прошла накануне вечером, 16 февраля, в Кремле.
«Ротация — это совершенно естественный процесс, само собой разумеющийся. Уверен, что вы сможете приложить свои силы и на других участках работы. Буду всячески способствовать тому, чтобы ваш опыт и ваше знание ситуации в конкретном регионе и в стране в целом были эффективно использованы в будущем», — заявил Путин.
Он поблагодарил бывших губернаторов за проделанную в регионах работу и отметил изменения в лучшую сторону.
С начала февраля в отставку ушли пять глав российских регионов. Свои посты покинули губернатор Карелии Александр Худилайнен, Пермского края Виктор Басаргин, глава Бурятии Вячеслав Наговицын, новгородский губернатор Сергей Митин и глава Рязанской области Олег Ковалев.
Источник: "Газета.ру"
Справка:
Напомним, пятеро глав регионов заявили о досрочной отставке в течение одной февральской недели. Все они ранее оказались в своеобразном кремлевском антирейтинге, о котором написали СМИ. В президентской администрации выразили недовольство показателями эффективности исполнительной власти ряда субъектов и намекнули на то, что в единый день голосования осенью 2017 года в избирательных бюллетенях этих регионов не будет фамилий действующих глав. Для того, чтобы у новых руководителей была возможность подготовиться к избирательной гонке, действующим главам субъектов пришлось объявить о досрочной отставке.