Белорусский журналист съел газету, дав неверный хоккейный прогноз

Журналист белорусской спортивной газеты «Прессбол» Вячеслав Федоренков съел восьмиполосный номер издания, в котором он работает. Таким образом он выполнил свое обещание, после того, как год назад он предсказал невыход в розыгрыш плей-офф КХЛ минскому клубу «Динамо».

Видео процесса опубликовано в микроблоге спортивного ресурса портала TUT.by в Twitter.

«Трапеза» состоялась в четверг, 16 февраля, по окончании встречи «Динамо» — «Нефтехимик» (2:1 Б). На ней присутствовали тренеры минской команды. Сначала Федоренкову приготовили торт в виде газеты, однако он отказался его есть, заявив, что это нечестно.

«Динамо» идет на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, обеспечив участие в плей-офф турнира.

Немного видео Славы Федоренкова. Футбольные страницы не зашли:) pic.twitter.com/c6Wua3sl5o — SPORT.TUT.BY (@sporttut) 16 февраля 2017 г.

Видео из аккаунта SPORT.TUT.BY в Твиттере