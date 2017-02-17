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17.02.2017 09:33

Белорусский журналист съел газету, дав неверный хоккейный прогноз

Журналист белорусской спортивной газеты «Прессбол» Вячеслав Федоренков съел восьмиполосный номер издания, в котором он работает. Таким образом он выполнил свое обещание, после того, как год назад он предсказал невыход в розыгрыш плей-офф КХЛ минскому клубу «Динамо».

Видео процесса опубликовано в микроблоге спортивного ресурса портала TUT.by в Twitter.

«Трапеза» состоялась в четверг, 16 февраля, по окончании встречи «Динамо» — «Нефтехимик» (2:1 Б). На ней присутствовали тренеры минской команды. Сначала Федоренкову приготовили торт в виде газеты, однако он отказался его есть, заявив, что это нечестно.

«Динамо» идет на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, обеспечив участие в плей-офф турнира.

Видео из аккаунта SPORT.TUT.BY в Твиттере

Источник: "Лента.ру"


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