Белорусский журналист съел газету, дав неверный хоккейный прогноз
Журналист белорусской спортивной газеты «Прессбол» Вячеслав Федоренков съел восьмиполосный номер издания, в котором он работает. Таким образом он выполнил свое обещание, после того, как год назад он предсказал невыход в розыгрыш плей-офф КХЛ минскому клубу «Динамо».
Видео процесса опубликовано в микроблоге спортивного ресурса портала TUT.by в Twitter.
«Трапеза» состоялась в четверг, 16 февраля, по окончании встречи «Динамо» — «Нефтехимик» (2:1 Б). На ней присутствовали тренеры минской команды. Сначала Федоренкову приготовили торт в виде газеты, однако он отказался его есть, заявив, что это нечестно.
«Динамо» идет на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, обеспечив участие в плей-офф турнира.
Немного видео Славы Федоренкова. Футбольные страницы не зашли:) pic.twitter.com/c6Wua3sl5o— SPORT.TUT.BY (@sporttut) 16 февраля 2017 г.
Видео из аккаунта SPORT.TUT.BY в Твиттере
Источник: "Лента.ру"