Петербуржец отдал более 600 тысяч за «решение вопроса с ДТП»

Более полумиллиона рублей и три тысячи долларов заплатил мошеннику житель Приморского района Петербурга. Так он пытался выручить сына, который якобы стал виновником дорожной аварии.

Как стало известно «Фонтанке» , бородатый преступник в спортивных штанах и туфлях наведался к жертве в квартиру на проспекте Авиаконструкторов 16 февраля. До этого он созванивался с потерпевшим и был настолько убедителен, что 70-летний пенсионер сразу поверил и без расспросов отдал деньги. Подозреваемого разыскивают.

Этот вид мошенничества давно известен, но многие доверчивые люди все равно попадаются на уловки злоумышленников, часто пострадавшие – люди преклонного возраста, готовые на все, чтобы выручить близких. Так, 3 февраля пожилая женщина в Кировском районе города отдала неизвестным 11200 долларов. В Невском и Красносельском районах 19 января обманули таким способом двух пенсионерок, которые отдали по 145 и 240 тысяч рублей плюс три тысячи долларов, а 18 января 90-летняя женщина на улице Лени Голикова лишилась 500 тысяч за «спасение» внука по аналогичному поводу.