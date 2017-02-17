Юбилейное поражение Луческу

В четверг "Зенит" после бесконечной череды товарищеских наконец-то сыграл матч официальный. Правда, со стороны он временами казался все еще товарищеским. "Зенит" проиграл в первой встрече 1/16 Лиги Европы "Андерлехту" 2:0. "Фонтанка" попыталась разобраться, что мы узнали из этой встречи.

Главная проблема накануне встречи заключалась в неизвестности: было абсолютно неясно, в какой форме находится сейчас "Зенит". Большое количество товарищеских матчей со сборов в ОАЭ и Испании лишь вносило сумятицу: "Фонтанка" уже писала, что половину работы обычно никому не показывают, тем более опасно показывать половину работы болельщикам, которые по определению склонны к безапелляционным оценкам и выводам. Кстати, насколько известно "Фонтанке", главный тренер "Зенита" Мирча Луческу был против трансляций игр.

На послематчевой пресс-конференции Луческу сказал, что задачей после продолжительной работы на сборах было выдержать натиск первые 25 минут, а потом попытаться установить контроль над игрой. Чуть-чуть не дотерпели: Франк Ачимпонг открыл счет уже на 5-й минуте. Чудовищно сыграл Бранислав Иванович, 23-летний ганский полузащитник вырвался за спину Луиша Нету, одним касанием мяч остановил, а вторым пробил мимо Юрия Лодыгина, и план Луческу развеялся, как с белых яблонь дым.

После того, как на 31-й минуте Ачимпонг пробил в ближний угол и сделал счет 2:0, в социальных сетях побежал скрин интервью спортивного директора Антона Еменова, в котором он ругает агента Алексея Орещука: мол, и не агент он вовсе, предлагал мне когда-то какого-то Ачимпонга, лилипута, играющего в чемпионате Таиланда. Эту цитату Орещук выложил в Твиттере со словами: "Вот как бывает. 5 лет назад про Ачимпонга Евменов сказал следующее. А сейчас Евменов работает в "Зените", и лилипут ему забил".

В игре против "Андерлехта" состоялось сразу несколько дебютов: впервые за свою команду вышли на поле бразилец Эрнани и серб Иванович. Впервые после травмы голеностопа вышел Олег Шатов и во втором тайме на замену – Данни, которому капитан Артем Дзюба в первую же паузу передал капитанскую повязку.

В первом тайме Эрнани производил впечатление человека, который попал на поле случайно: бразилец хаотично перемещался по полю и длинные рукава термобелья натягивал на пальцы – он явно мерз. К слову, это была первая игра бразильца за пределами своей страны. Понять по этому матчу, какой Эрнани опорник и сможет ли он заменить уехавшего в Китай Акселя Витселя, невозможно: итоговая статистика владения мячом – 67 на 33 в пользу "Зенита", и Эрнани большую часть времени провел в группе атаки. Во втором тайме у него получился финт Зидана, и в целом робость и суетливость прошли.

Отдельный сюжет – Иванович. Болельщики долго спорили: на какой позиции будет играть серб в официальных играх? Иванович вышел против "Андерлехта" справа, и это странно: допустим, Игорь Смольников еще не восстановился от травмы (Смольников не был включен даже в заявку на матч и смотрел с трибуны), но по осени Александр Анюков своей игрой показывал, что в его случае иногда у возраста бывают исключения. Иванович дебютировал, как и положено защитнику "Зенита", с поддержания традиции – результативно ошибся. Обычно новички-защитники начинают с организации пенальти в первом своем матче. Иванович просто посмотрел футбол в случае с первым голосом Ачимпонга; когда ганец убегал забивать второй, Бранислав жестами пытался подсказать Нету, куда тому перемещаться, но выглядело это так, будто серб ловит маршрутку. Как пошутили болельщики в Интернете, Ивановичу пора начинать привыкать, что рядом с ним в обороне не Джон Терри.

Очень спорное произвели Олег Шатов и Александр Кокорин. Шатов все время старался, мимикой показывал, как недоволен он был передачей Ивановича, но чаще с мячом устремлялся поперек поля, а не к воротам. Кокорин на последней трети поля действовал пассивно, в обыгрыш не шел, а его ошибка на своей половине поля привела ко второму голу "лилипута".

Проигрыш "Андерлехту" стал пятым у "Зенита" Луческу: до того петербуржцы проигрывали "Анжи" в Кубке России, "Краснодару" и "Тереку" в чемпионате, "Алкмаару" в последнем матче группового этапа Лиги Европы. Но результат в Бельгии сложно назвать насовсем справедливым: у того же Дзюбы было 2-3 отличных момента, заискрило с выходом на поле Данни. Как сказал после матча Луческу: через неделю в Петербурге будет совсем другая игра.

Федор Погорелов, "Фонтанка.ру"