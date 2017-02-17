Хабаровские живодерки признали вину

Хабаровчанки, обвиняемые в жестоких убийствах животных и еще в нескольких преступлениях, во время следствия признали свою вину по всем пунктам обвинения, сообщил прокурор отдела управления Генпрокуратуры РФ в ДФО Игорь Острянин.

"На стадии расследования обвиняемые признавали свою вину частично, а когда обвинение было утверждено в окончательной редакции, они признали свою вину по всем вмененным эпизодам. Дело направлено в Индустриальный районный суд. Обвинение в суде будет поддержано управлением Генпрокуратуры РФ в ДФО", — сказал Острянин.

По его словам, суд должен вынести решение о назначении даты заседания суда в течение двух недель после получения дела, а также решить вопрос о мере пресечения для обвиняемых. Он уточнил, что в настоящее время девушки находятся под стражей, срок содержания им 1 февраля продлен до 19 марта.

Психолого-психиатрическая экспертиза подтвердила, что на момент совершения преступления и в настоящее время обвиняемые осознавали свои действия и могли управлять ими.

Представитель организации "Зоозащита ДВ" Наталья Коваленко ранее сообщала, что зоозащитники перед началом суда планирует провести в интернете флешмоб за справедливое наказание хабаровчанок, обвиняемых в жестоких убийствах животных.

По версии следствия, минувшим летом две несовершеннолетние подруги систематически издевались над животными, увечили их и убивали. Их жертвами стали не менее 15 животных и птиц. Одна из обвиняемых также размещала на странице соцсети "изображения и тексты, оскорбляющие чувства верующих". Кроме того, ей вменяют публикацию видео "со сценами унижения достоинства молодого человека … по признаку принадлежности к социальной группе". Еще один вменяемый фигуранткам эпизод — нападение на жителя Хабаровска, в ходе которого девушки "завладели 600 рублями" и "причинили его здоровью легкий вред".