Смерть пассажира задержала движение электричек Витебского направления

Один из пассажиров ехавшего в Петербург электропоезда №6752 скончался на станции Царское Село утром 17 февраля. Из-за этого состав простоял на платформе около 20 минут, что вызвало задержку всех электричек на Витебском направлении в сторону города.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Октябрьской железной дороги, инцидент произошел в 07:20. В данный момент движение нормализовалось, электрички следуют по графику.

В пресс-службе следственного управления СК на транспорте по Северо-Западу уточнили, что смерть пассажира, по предварительным данным, носит естественный характер: человеку внезапно стало плохо. Другая информация пока уточняется.