Полицейские вычислили, кто «заминировал» «Сити Молл» в день всех влюбленных

Молодая петербурженка задержана по подозрению в телефонном «терроризме». Предполагается, что 14 февраля она сообщала о якобы заложенной бомбе в ТРК «Сити Молл» на Коломяжском проспекте.

Как стало известно «Фонтанке», 34-летнюю женщину задержали 16 февраля оперативники полиции. Возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о теракте), подозреваемая отпущена под подписку о невыезде. Теперь ей грозит штраф до двухсот тысяч или даже лишение свободы сроком на два года.