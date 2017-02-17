Дубль Ачимпонга помог «Андерлехту» победить «Зенит» в Брюсселе

С поражения начал футбольный клуб «Зенит» противостояние против бельгийского «Андерлехта» 16 февраля в Брюсселе. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

Первый гол «Андерлехт» забил на 5-й минуте: неудачная попытка создать искусственный офсайд обернулась голом в исполнении полузащитника Ачимпонга. Второй мяч «Зенит» пропустил на 32-й минуте: ошибкой петербуржцев при приеме мяча в центре поля вновь воспользовался Ачимпонг, подхвативший мяч и забивший в ближний угол. Отметим, что в обоих случаях ему противостоял новичок Бранислав Иванович, но остановить соперника ему ни разу не удалось.

Ответная игра пройдет в Санкт-Петербурге 23 февраля.