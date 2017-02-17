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17.02.2017 08:29

«Диссернет» нашел на большинстве страниц приговора Навальному плагиат

Сообщество «Диссернет» проверило приговор оппозиционеру Алексею Навальному по делу «Кировлеса». На 56 из 57 страниц приговора, вынесенного 8 февраля судьей Ленинского районного суда Кирова Алексеем Втюриным, присутствуют заимствований из текста его коллеги Сергея Блинова, который был судьей по делу Кировлеса в 2013 году.

Об этом сообщает телеканал «Дождь».

Ранее адвокаты Навального заявляли, что Втюрин скопировал показания свидетелей, которые выступали в суде в 2013 и 2017 годах, хотя их выступления различались.
По словам сооснователя «Диссернета» Андрея Заякина, идентичность текстов на первых 23 страницах «восхитительна». На этих страницах, в частности, приводятся показания свидетелей.

Заякин отметил, что из первых 23 страниц ему удалось обнаружить буквально семь абзацев, «где совпадения были не стопроцентными». Кроме того, в новом приговоре тот же порядок исследования доказательств, что и в приговоре 2013 года, хотя в действительности последовательность различалась.

«Если бы суд хотел соблюсти хотя бы внешние приличия, было бы иное изложение и иная последовательность», — отметила адвокат Петра Офицерова Светлана Давыдова.
Заякин также подтвердил, что с 24 по 45 страницу доказательства приводятся в том же порядке, что и в приговоре 2013 года. Меньше всего заимствований «Диссернет» обнаружил в части, где суд дает оценку доказательствам (страницы 44-55).

Ранее, 8 февраля Ленинский суда Кирова приговорил Алексея Навального к пяти годам условного срока по делу «Кировлеса». Второго фигуранта дела Петра Офицерова к четырем годам лишения свободы условно. Это уже второй приговор по этому делу: первый был признан ЕСПЧ незаконным, а затем отменен Верховным судом России и отправлен на пересмотр.

Защита собирается обжаловать приговор.

 


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