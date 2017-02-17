Россия выплатит последний госдолг СССР к лету

Соглашение о погашении Россией последнего долга СССР в размере $125,2 млн будет подписано в ближайшие несколько месяцев, а сам долг будет погашен до начала лета этого года.

Об этом 17 февраля пишут «Известия» со ссылкой на источник в правительстве.

«Соглашение технически уже давно готово, страны его парафировали. Остается собственно только подписать, это вопрос ближайших месяцев. Платеж проходит одним траншем через ВЭБ, там нет никаких сложностей, до лета вопрос будет закрыт», — рассказал он.

В министерстве финансов России сообщили, что погашение долга будет производиться за счет бюджетных средств, предусмотренных в 2017 году на урегулирование госдолга. По данным документов Минфина, на эти цели заложено 512,3 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Россия погасила $60 млн долга СССР перед Македонией.