Трамп объяснил, что мешает заключить сделку с Россией

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции 16 февраля вновь раскритиковал СМИ за "фейковые новости", заявив, что "ложные репортажи усложняют возможность заключить сделку с Россией".

По словам Трампа, "фейковые новости" идут по телевизору "сюжет за сюжетом". В частности, американский президент назвал "ерундой", "фейком", "мошенничеством" и "уловкой" новости о якобы имевших место связях его предвыборного штаба с Россией. Трамп заявил, что авторам утечек о телефонных разговорах его помощников или о разговорах президента с иностранными лидерами "должно быть стыдно" вместе с прессой.

Трамп также подчеркнул, что хотел бы "поладить с Россией", хотя, по его словам "в политическом плане это не очень хорошо". Кроме того, он не знает, получится ли у двух государств договориться. При этом Хиллари Клинтон он обвинил в том, что она начала "перезагрузку" отношений с Россией и "отдала 20% урана из страны". Саму же "перезагрузку" Трамп назвал "глупой пластиковой кнопкой".

"Я ничего не делал для России, я ничего не сделал для России. Если мы сможем поладить, то это позитивная вещь. У нас есть очень талантливый человек, (госсекретарь США — прим. ред.) Рекс Тиллерсон, который будет встречаться с ними".

Глава американского государства также отметил, что для него было бы проще взять более жесткий курс по отношению к Москве.

"Чем я жестче по отношению к России, тем лучше. Но знаете что? Я хочу делать правильные вещи для американцев. И если честно, во вторую очередь, я хочу делать правильные вещи для всего мира", — сказал президент США.

Трамп также подчеркнул, что Россия и США — это две мощные ядерные державы, отметив, что "ядерный холокост" ни с чем не сравнится.

"Если у нас будут хорошие отношения, поверьте мне, это будет хорошо, а не плохо", — добавил Трамп.

Кроме того, президент США прокомментировал информацию, появившуюся в СМИ, о российском военном корабле, который якобы был замечен у берегов США.

В четверг, 16 февраля, телеканал FoxNews со ссылкой на неназванного чиновника США сообщил, что разведывательный корабль "Виктор Леонов" ВМФ РФ в среду вечером был замечен недалеко от города-порта Норфолк в штате Виргиния. По словам чиновника, корабль был замечен в международных водах примерно в 65 морских милях к северо-востоку от Норфолка. По данным телеканала, территориальная граница США проходит в 12 милях (около 22 километров) от побережья.

"Самая отличная вещь, которую я бы мог сделать, — это стрелять в тот корабль, который в 30 милях от берега, там в водах. Все бы в нашей стране сказали: "О! Это так здорово!" Это не здорово. Я бы хотел поладить с Россией", — заявил Трамп.