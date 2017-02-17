Суд арестовал фактического главу Samsung по обвинению во взяточничестве

Суд Сеула выдал ордер на арест фактического главы корпорации Samsung Electronics Ли Чжэ Ёна, который обвиняется по делу о взяточничестве, связанным с крупным коррупционным скандалом вокруг президента Южной Кореи Пак Кын Хе, передает Reuters.

При этом суд отклонил запрос на арест президента Samsung Сан Джин Пака.

Отмечается, что Чжэ Ён в ожидании судебного решения по своему делу будет находиться в тюрьме города Йыван в 15 км от Сеула. Следствие должно быть завершено до 28 февраля.

Ранее сообщалось, что специальная комиссия, ответственная за расследование коррупционного скандала, касающегося отстраненной от своей должности президента Южной Кореи Пак Кын Хе, вновь вызовет на допрос в качестве подозреваемого вице-председателя компании Samsung Ли Чже Ёна.