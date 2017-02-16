Иванович и Эрнани выйдут против «Андерлехта» в стартовом составе

Стал известен стартовый состав футбольного клуба «Зенит» на матч 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта», который пройдет сегодня, 16 февраля, в Брюсселе. С первых минут главный тренер петербургской команды выпустил на поле следующих игроков: вратаря Юрия Лодыгина, защитников Доменико Кришито, Луиша Нету, Бранислава Ивановича и Юрия Жиркова, полузащитников Хави Гарсию, Жулиано, Эрнани и Олега Шатова, нападающий Александра Кокорина и Артему Дзюбу (капитан).

В запасе остались: Егор Бабурин, Александр Анюков, Николас Ломбертс, Маурисио, Данни, Артур Юсупов и Роберт Мак.

Матч начнется в 23.05 мск. Ответная встреча пройдет в Санкт-Петербурге 23 февраля. По мнению букмекеров, фаворитов в сегодняшней игре нет. Напомним, перед сегодняшней игрой «Зенит» в Брюсселе заселился в один отель с главой Пентагона и президентом Ирака.