БК «Зенит» разгромил ЦСКА в Петербурге

Сенсационную победу в рамках Единой лиги ВТБ одержал баскетбольный клуб «Зенит» над 22-кратным чемпионом России ЦСКА сегодня, 16 февраля, в Санкт-Петербурге. Сине-бело-голубые взяли верх со счетом 90:77 (23:16, 27:19, 25:17, 15:25).

Самыми результативным в «Зените» стали: Стефан Маркович (19 очков), Райан Тулсон (15) и Янис Тимма (14). У ЦСКА: Виталий Фридзон (13), Джеймс Огастин (12) и Корри Хиггинс (11).

Благодаря этой победе «Зенит» сумел немного поправить свое турнирное положение, поднявшись с четвертого на третье место. Следующий матч БК «Зенит» проведет 19 февраля на выезде против «Нижнего Новгорода».