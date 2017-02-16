СКА забросил шесть шайб «Сочи»

Победой хоккейного клуба СКА завершился предпоследний матч регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи», прошедший в четверг, 16 февраля, в Санкт-Петербурге. Встреча закончилась со счетом 6:2 (3:1, 2:0, 1:1) в пользу петербургской команды.

Голами у СКА отметились: Гусев (1 минута), Шипачев (3, 21), Ковальчук (10), Белов (28) и Кетов (29). Отметим также три результативные передачи Дадонова. У «Сочи» отличились: Фантенберг (17) и Фантенберг (45).

Армейцам с Невы осталось провести последний матч в регулярном чемпионате. 18 февраля в Санкт-Петербурге они сыграют с «Торпедо».

Напомним, 14 февраля СКА проиграл на своем льду московскому «Спартаку» и эта неудача лишила петербуржцев лидерства в чемпионате.