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16.02.2017 21:47

«Зенит» заселился в Брюсселе в один отель с главой Пентагона и президентом Ирака

Футбольный клуб «Зенит» перед матчем с «Андерлехтом» в Брюсселе заселился тот же отель, где остановились президент Ирака Фуад Масум и глава Пентагона Джеймс Мэттис. Как передает корреспондент «Фонтанки» с места событий, отель называется Steigenberger Wiltcher's.

Стоимость номера там варьируется от 199 до 1219 евро. Известно, что глава Пентагона Джеймс Мэттис прибыл в Брюссель для участия в саммите НАТО. О цели визита в Бельгию президента Ирака информация в публичном пространстве отсутствует.

Напомним, «Зенит» сыграет сегодня с «Андерлехтом» в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Игра начнется в 23.05 мск. Ответная встреча пройдет в Санкт-Петербурге 23 февраля. По мнению букмекеров фаворитов в сегодняшней игре нет .


© Фонтанка.Ру

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