Подъезды к Керченской переправе перекрыли дальнобойщики

Дальнобойщики перекрыли движение в районе поселка Ильич в Краснодарском крае на дороге, ведущей к Керченской переправе, сообщает 16 февраля «Крыминформ» со ссылкой на очевидца.

Сообщается, что акция дальнобойщиков связана с длительным сроком ожидания переправы. Причиной скопления большого количества автотранспорта на Керченской паромной переправе стало снижение ее пропускной способности из-за образования льда в проливе.

На данный момент в очереди на переправу со стороны Таманского полуострова находятся 940 фур, а время погрузки на паромы составляет 98 часов. В порту Крым» переправы ожидают 280 грузовиков, сообщает агентство со ссылкой на данные ООО «Морская дирекция».