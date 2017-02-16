«Группа ЛСР» реконструирует дом 1 по Невскому под торговлю и офисы

Реконструкцию здания первого частного банка Петербурга начала «Группа ЛСР». В нем появятся офисы, торговые площади и парковка. Комитет по охране памятников согласовал застройку одного из внутренних дворов.

В «Группе ЛСР» 16 февраля подтвердили начало работ. По информации «Фонтанки», проект реконструкции в 2014-м году разработало ЗАО «Управление строительными проектами».

По проекту, лицевой корпус, обращенный к Дворцовой площади будет полностью отреставрирован. Компания восстановит световой фонарь над бывшим операционным залом банка и еще один — на кровле здания. Первые два этажа займут магазины, а выше — разместятся офисные помещения.

Внутренние флигели, примыкающие к домам по Гороховой улице, не являются памятниками. Их решено объединить, застроив двор 5-этажным зданием с мансардой. На первом этаже этих флигелей будет двухуровневая стоянка. Кроме того, в самом маленьком из флигелей, на Невском 3Б, решено заменить перекрытия и надстроить его.

Здание «Санкт-Петербургского частного коммерческого банка» в 2006-м году приобрела компания «Возрождение Санкт-Петербурга», входящая в «Группу ЛСР». Она рассчитывала открыть гостиницу, но проект так и не стартовал. В 2013-м году «Группа ЛСР» выставила комплекс площадью 8 тысяч кв. м не продажу. Его предлагали за 2,4-3 млрд рублей. Параллельно застройщик согласовывал проект. А не найдя покупателей, приступил к реконструкции сам.