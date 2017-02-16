Фанаты «Зенита» примут участие в крестном ходе в поддержку передачи Исаакия церкви

Крупнейшее объединение болельщиков «Зенита» «Невский фронт» примет участие в крестном ходе в поддержку передачи Исаакиевского собора Русской Православной церкви в воскресенье, 19 февраля. Мероприятие пройдет после божественной литургии, сообщается 16 февраля в официальной группе объединения «ВКонтакте».

Болельщики с флагами и атрибутикой пройдут колонной вокруг Исаакия вместе со священнослужителями, общественными организациями. Колонну возглавит епископ Царскосельский Маркелл. Божественная литургия начнется в 9:00, начало молитвенного шествия ожидается в 10:30.

«Невский фронт» с декабря 1999 года официально зарегистрирован как региональная общественная организация (РОО). Возглавляет ее Александр Алеханов – один из лидеров фанатского движения «Зенита», ныне депутат 72-го округа Фрунзенского района. Многим он более известен как Шумахер.

Напомним, 12 февраля уже проводился крестный ход в поддержку передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви. После шествия возле собора прошла акция протеста .