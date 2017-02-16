В отношении Прилепина в СБУ возбудили уголовное дело

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело против российского писателя Захара Прилепина за «участие в деятельности террористической организации». Об этом сообщила в фейсбуке пресс-секретарь украинской спецслужбы Елена Гитлянская.

«Досудебное расследование ведется по ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) и ч. 1 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины», — написала представитель СБУ.

Ранее сообщалось, что Захар Прилепин стал замкомандира батальона в самопровозглашенной Донецкой народной республике.