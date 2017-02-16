"Краснодар" побил клуб Адвокаата

ФК «Краснодар» обыграл «Фенербахче» в первом – домашнем – матче 1/16 финала футбольной Лиги Европы.

Игра состоялась в четверг, 16 февраля, в Краснодаре и завершилась несколько минут назад со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч был забит в самом начале поединка. На четвертой минуте отличился новичок российского клуба швед Виктор Клаессон.

Напомним, что "Фенербахче" тренирует Дик Адвокаат, выигравший с "Зенитом" в 2007 году предшественника Лиги Европы – Кубок УЕФА.