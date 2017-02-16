Иммигранты в США ушли с работы в знак протеста против указов Трампа

Иммигранты, проживающие в крупнейших американских городах, в четверг, 16 февраля, не вышли на работу и отправились на демонстрации в знак протеста против ужесточения политики президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает газета USA Today.

«От врачей до посудомойщиков, иммигранты являются неотъемлемой частью жизни Соединенных Штатов», – написала на своей странице в Twitter глава организации National Council of La Raza, борющейся за права иммигрантов из латиноамериканских стран, Джанет Мургия (Janet Murguia). Таким образом она поддержала владельца сети ресторанов в Вашингтоне Хосе Андре, заявившего, что его заведения в четверг будут закрыты.

В социальных сетях стали появляться фотографии закрытых кафе и истории пользователей о своих родственниках, прибывших в США в поисках лучшей жизни. Такие сообщения маркируют хештегом #ADayWithoutImmigrants (#ДеньБезИммигрантов).

Организаторы протестов призывали присоединиться к демонстрациям всех проживающих в США иностранцев. В частности, в полдень (20:00 мск) в столице США — Вашингтоне бастующие отправятся к Белому дому.

25 января Трамп подписал указ об охране госграниц, предусматривающий строительство новых стен на границе с Мексикой. По словам Трампа, возведение объекта начнется в ближайшее время.