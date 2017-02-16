"Фонтанка" за 60 секунд — 16 февраля

Историк Лев Лурье о том, что происшествия в РНБ, «письмо ректоров» о передаче Исаакиевского церкви и высказывание доцента Владимира Василика о том, что место критиков президента – «у параши», – не случайное совпадение событий.

Кстати, замдиректора РНБ Елена Тихонова вышла на связь с интернет-каналом [Фонтанка.Офис]. Рассказала страшное. А тем временем петербургские ученые создали Общественный комитет спасения Российской национальной библиотеки.

Скоростную трассу М-11 хоронят в свадебной фате. Руководители ведущих дорожно-строительных компаний Петербурга узким кругом обсудили вероятность того, что их кинули на деньги.

Государство выставило на продажу особняк на Каменном острове, производство продуктов для заключенных и хозфекальные станции. В кризис приходится расставаться с родным.

В Петербурге приговорен боевик сирийской "Аль-Каиды". Парню 19 лет. Завербовал его в ряды боевиков собственный отец. Теперь он готов присягнуть главнокомандующему Путину — но поздно, уже успел пострелять из танка по позициям Асада.

Setl City может подать в суд на защитников Пулковской обсерватории из-за «фотожабы» на рендер проекта. А те грозятся пожаловаться в Роскомнадзор, прокуратуру и полицию — чтобы там разобрались, откуда у застройщика домашние адреса градозащитников.