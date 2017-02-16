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16.02.2017 19:28

Командование ДНР заявило о подготовке Киевом провокации с участием финских журналистов

Украинская сторона готовит кровавую провокацию с участием иностранных и украинских журналистов для фабрикации ложных обвинений ДНР в обстрелах, акцию планируется провести вблизи Донецка.

Об этом 16 февраля сообщил замкомандующего оперативным командованием республики Эдуард Басурин, передает Донецкое агентство новостей.

«По нашей информации, в район Песок на опорный пункт «Республика» 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады прибыла группа журналистов из Финляндии. Согласно замыслу украинских военных и спецслужб, который был получен из штаба, дислоцируемого в районе села Нетайлово, съемочная группа должна попасть под обстрел, организованный украинскими военными, в результате которого должны погибнуть или получить ранения иностранные журналисты», — сказал замком.

Представитель командования подчеркнул, что для фиксации обстрела якобы с территории ДНР и последующего оперативного выпуска видеосюжета в районе пребывания финских СМИ будет дежурить съемочная группа украинского ТВ. По сценарию Киева на этом фоне «планируется сделать ряд заявлений политиков».

В этой связи командование Донецкой народной республики призвало украинскую сторону не совершать данное преступление. Иностранным журналистам советуют быть максимально осторожными и выезжать на передовую только в присутствии командного состава украинских вооруженных сил.


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