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16.02.2017 19:17

Россия вместе с Ираном и Турцией отделит оппозицию Сирии от террористов

Создаваемая Ираном, Россией и Турцией группа по контролю перемирия в Сирии займется размежеванием оппозиции от боевиков «Исламского государства» и «Джебхат ан-Нусры».

Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на созданный документ. Согласно документу, Россия, Иран и Турция решили создать объединенную группу как часть трехстороннего механизма наблюдения за соблюдением режима перемирия в Сирии.

Группа займется определением модальности режима прекращения огня, включая размежевание террористов ИГ и «Джебхат ан-Нусры» от вооруженных оппозиционных групп.

Отмечается, что встречи группы будут проводиться регулярно по просьбе одной из сторон. Первая из них состоялась 6 февраля в Астане.

Указывается, что на встречи могут быть приглашены представители властей Сирии и оппозиции, других стран, а также организаций, имеющих влияние на них.

Ранее спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура официально подтвердил перенос начала межсирийских переговоров в Женеве с 20 на 23 февраля.

«Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра» — террористические группировки, деятельность которых запрещена в ряде стран, в том числе в России.

Источник: Газета.ру


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