Setl City может подать в суд на защитников Пулковской обсерватории из-за «фотожабы» на рендер проекта

Иск о защите авторских прав к активистам, выступающим против возведения жилья рядом с Пулковской обсерваторией в Петербурге, может подать девелопер Setl City. Градозащитники использовали изображение проекта компании для агитации против застройки.

Как сообщил «Фонтанке» 16 февраля основатель движения «Гражданин Пушкин» Александр Беляев, 13 февраля ему и Олесе Чернявской поступили сообщения в сети «ВКонтакте». В них были вложены официальные письма за подписью гендиректора «АРТ «Созидание», входящего в Setl Group, Игоря Влащенко.

В группе «Сохраним Пулковскую обсерваторию», которую ведут активисты, в январе появился коллаж. Авторы дорисовали к рекламному рендеру Волхонскую свалку. В письме застройщик потребовал в течение суток удалить «фотожабу» и прекратить деятельность группы, порочащую его деловую репутацию.

«В противном случае общество будет вынуждено обратиться в суд и другие уполномоченные органы за защитой нарушенных прав и интересов, в частности с требованием о взыскании компенсации в размере до 5 млн рублей за нарушение исключительного права на рендер», – говорится в письме. Застройщик указал на статью 1301 Гражданского кодекса «Ответственность за нарушение исключительного права на произведение».

На данный момент активисты «фотожабу» не удалили. Они выставили ответные претензии. «В этом письме были указаны наши домашние адреса, которые неизвестно каким способом были получены данными лицами, – сообщил Александр Беляев. – Своего согласия на их распространение мы не давали и нигде в открытом доступе их не публиковали, что явно свидетельствует о нарушении законодательства». Градозащитники намерены обратиться в Роскомнадзор, прокуратуру и полицию с заявлением о нарушении части 1 статьи 137 Уголовного кодекса «Нарушение неприкосновенности частной жизни».

В Setl Group подтвердили «Фонтанке», что направили активистам претензии. «Данные о почтовых адресах были взяты из открытых источников и в публичное пространство компанией не размещались, – пояснил директор правового департамента холдинга Михаил Малюченко. – В связи с этим все действия компании полностью отвечают закону, а ее требования о прекращении незаконных действий со стороны администраторов группы обоснованны и законны».

Компания Setl City возводит ЖК «Планетоград» южнее Пулковской обсерватории. 24 октября 2016 года возведение первых домов согласовал директор обсерватории Назар Ихсанов. На этом основании компания получила разрешение на строительство. В целом проект предусматривает возведение 1,5 млн кв. м жилья.

Тем не менее, по словам активистов и работников обсерватории, Ихсанов выдал согласование в обход регламента обсерватории и вопреки мнению ученого совета. Строительство домов в нынешних параметрах значительно ухудшит условия наблюдения за небесными телами, считают члены группы обсерватории по астроклимату.