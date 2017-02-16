Начальник Генштаба ВС РФ договорился с коллегой из США о сотрудничестве

Военачальники России и США 16 февраля договорились о совместной работе по снижению напряженности в мире. Встреча прошла на нейтральной территории – в Баку.

Как сообщает пресс-служба Минобороны России, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации – первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки генерал Джозеф Данфорд провели встречу в Баку (Азербайджан).

"Генерал армии Валерий Герасимов и генерал Джозеф Данфорд обменялись мнениями о текущем состоянии российско-американских отношений, оценками ситуации в сфере международной безопасности в Европе, на Ближнем Востоке, в Северной Африке и других ключевых регионах мира. Определены направления совместной работы по повышению безопасности военной деятельности, снижению напряженности и рисков возникновения инцидентов", – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Достигнута договоренность о продолжении контактов, добавлено в нём.

Напомним, что контакты между военными ведомствами РФ и США были практически сведены к нулю администрацией экс-президента США Барака Обамы. 45-й президент США Дональд Трамп, вступивший в должность 20 января 2017 года, не раз говорил, что РФ и США необходимо взаимодействие, в том числе в борьбе с международным терроризмом.

Стоит отметить, что сегодня в Бонне прошли переговоры главы МИД РФ и госсекретаря США.