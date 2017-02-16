Лавров и Тиллерсон не обсуждали вопрос вопрос санкций

В ходе встречи в немецком Бонне 16 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон не обсуждали вопрос санкций в отношении России, передает Reuters слова Лаврова.

«Встреча была практичной, деловой», — сказал Лавров.

В ходе переговоров Лавров и Тиллерсон обсудили ситуацию в Сирии, на Украине и в Афганистане.

Лавров выразил готовность установить контакты с коллегами в США, когда будет сформирована команда. Лавров подчеркнул, что у России и США общие интересы в борьбе с терроризмом.

«Мы отметили наличие общих интересов, в первую очередь в борьбе против терроризма», — сказал Лавров.