Полиция ищет мужчину, избившего средь бела дня на Бронницкой улице девушку

Полиция Адмиралтейского района Петербурга выясняет все обстоятельства нападения на 30-летнюю девушку, которой после встречи с прохожим 15 февраля на Бронницкой улице понадобилась помощь врачей. Эпизод заснял очевидец.

Как 16 февраля сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, агрессивный мужчина ударил девушку несколько раз, когда та шла по Бронницкой улице. Судя по видео, нападавший поджидал потерпевшую. После первых нескольких ударов по голове она попыталась спрятаться в ближайшей парадной, однако дверь оказалось закрыта. Тогда мужчина нанес еще несколько ударов, после чего девушка решила убежать от агрессивного прохожего и исчезла из объектива камеры очевидца.

Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.