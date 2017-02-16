Солистку Мариинского Максакову исключили из "Единой России"

Президиум московского отделения "Единой России" единогласно проголосовал за исключение солистки Мариинского театра Марии Максаковой из партии.

Об этом 16 февраля сообщил журналистам секретарь Московского отделения ЕР Андрей Метельский, сообщает РИА Новости. Он пояснил, что Максакову исключили из-за нарушения ею Закона "О политических партиях" и из-за утери связи с городской партийной организацией. Законодательство она нарушила тем, что умолчала о наличии у нее второго гражданства.

Ранее экс-депутат Госдумы Максакова в интервью изданию "Медуза" призналась, что у нее есть второе гражданство, Германии, причем от рождения. Она также заявила, что ее вынуждали от него отказаться, еще когда она прошла в Государственную думу прошлого созыва.

Метельский подчеркнул, что в партии до интервью Максаковой не знали о её двойном гражданстве. Во всех анкетах экс-депутат никогда не указывала его наличия. При этом секретарь отказался комментировать деятельность Максаковой в партии.

Напомним, накануне "Фонтанка" писала о том, что Следственный комитет 15 февраля объявил в розыск бывшего депутата Госдумы и мужа солистки Мариинского театра. Принявший украинское гражданство Денис Вороненков обвиняется в мошенничестве. Как сообщает СКР, Вороненкову предъявлено обвинение в том, что в 2010 – 2011 годах он финансировал схему по хищению здания площадью 1500 квадратных метров на Международной улице в Москве. Вороненков, член фракции КПРФ, занимал кресло депутата Госдумы с 2011 по 2016 год. Он женился на оперной певице Марии Максаковой, коллеге по парламенту. На их свадьбе пел тогдашний спикер Сергей Нарышкин. Мария Максакова по-прежнему числится в оперной труппе Мариинского театра.