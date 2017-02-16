Глава Пентагона отказался отвечать Шойгу

Шеф Пентагона Джеймс Мэттис отказался реагировать на слова министра обороны России Сергея Шойгу о бесперспективности попыток выстраивать диалог с Москвой с позиции силы.

Об этом в четверг, 16 февраля, сообщает Лента.ру со ссылкой на ТАСС.

«Я не вижу оснований отвечать на российские заявления. Я могу сказать лишь, что НАТО — это альянс, готовый защищать свои принципы и образ жизни», — отметил Мэттис по итогам встречи министров обороны стран блока в Брюсселе.

Американский министр также подчеркнул, что Вашингтон пока не готов к военному сотрудничеству с Москвой. «То, что мы будем делать сейчас, это политически взаимодействовать. США в настоящее время не в той позиции, чтобы сотрудничать с Россией на военном уровне», — сказал он.

По его словам, лидеры обоих государств будут «пытаться искать общую позицию, путь вперед, при котором Россия, выполняя свои обязательства, вернется к сотрудничеству с НАТО».